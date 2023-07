PARTIR EN LIVRE Halle de loisirs Xanton-Chassenon, 12 juillet 2023, Xanton-Chassenon.

Xanton-Chassenon,Vendée

Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 12:00:00. .

Halle de loisirs Place de l’église

Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire



Partir en Livre takes books off the shelves and reaches out to young audiences in their leisure time, to pass on the pleasure of reading.

Partir en Livre saca los libros de las estanterías para ir al encuentro de los jóvenes en su tiempo de ocio, para transmitirles el placer de la lectura.

Partir en Livre holt die Bücher aus den Regalen, um das junge Publikum an ihren Freizeitorten und -zeiten zu treffen und die Freude am Lesen zu vermitteln.

Mise à jour le 2023-07-01 par Vendée Expansion