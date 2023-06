Marché de producteurs Goût de Cocagne Halle de l’Église Puylaurens, 1 janvier 2023, Puylaurens.

Puylaurens,Tarn

Un Goût de Cocagne est une association loi 1901 créée à Puylaurens en 2019. Elle réunit des producteurs de la communauté de communes Sor et Agout et de ses communes limitrophes..

2023-01-01 à 17:30:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

Halle de l’Église Rue de la République

Puylaurens 81700 Tarn Occitanie



Un Goût de Cocagne is an association created in Puylaurens in 2019. It gathers producers of the community of communes Sor and Agout and its bordering communes.

Un Goût de Cocagne es una asociación bajo la ley de 1901 creada en Puylaurens en 2019. Reúne a los productores de la comunidad de municipios de Sor et Agout y sus municipios vecinos.

Un Goût de Cocagne ist ein Verein nach dem Gesetz von 1901, der 2019 in Puylaurens gegründet wurde. Sie vereint Erzeuger aus dem Gemeindeverband Sor et Agout und den angrenzenden Gemeinden.

