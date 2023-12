Flânerie de Laruns Halle de Laruns Laruns, 28 décembre 2023, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 20:00:00

Stands de produits locaux et créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale..

Stands de produits locaux et créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale.

Stands de produits locaux et créations artisanales, le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale.

.

Halle de Laruns

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées