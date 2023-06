Concert festif : Les Acoustiques Anonymes Halle de Laruns Laruns, 28 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

« Les Acoustiques Anonymes », trio « AcoustiFestif Survitaminé » se partage, se chante et se danse à volonté. Son but reste simple : « faire voyager par la magie de l’acoustique toutes les générations. » Ces 3 artistes livrent en live, leurs compositions originales et recyclent aussi chansons françaises et musiques du monde, le tout ponctué d’humour, de cœur et de décalage total..

2023-07-28 à ; fin : 2023-07-28 . .

Halle de Laruns

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Les Acoustiques Anonymes », an « AcoustiFestif Survitaminé » trio, shares, sings and dances to its heart’s content. Their aim remains simple: « to take all generations on a magical acoustic journey These 3 artists perform their own original compositions live, as well as recycling French songs and world music, all punctuated by humor, heart and total off-beatness.

« Les Acoustiques Anonymes », el trío « AcoustiFestif Survitaminé », pueden compartirse, cantarse y bailarse a gusto. Su objetivo es sencillo: « embarcar a todas las generaciones en un mágico viaje acústico » Estos 3 artistas interpretan en directo sus composiciones originales, y también reciclan canciones francesas y músicas del mundo, todo ello salpicado de humor, corazón y total desenfreno.

« Les Acoustiques Anonymes », ein Trio « AcoustiFestif Survitamininé », wird nach Belieben geteilt, gesungen und getanzt. Ihr Ziel bleibt einfach: « Durch die Magie der Akustik alle Generationen auf eine Reise schicken » Diese drei Künstler liefern live ihre Originalkompositionen und recyceln auch französische Chansons und Weltmusik, das Ganze gespickt mit Humor, Herz und totaler Verwirrung.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées