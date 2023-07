Concert : Chafao Halle de Laruns Laruns, 18 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Chafao, c’est 3 musiciens tout en sourire qui apportent chaleur, embruns, et crème solaire à tous les étages ! Chafao verse dans son shaker ses tubes Gipsy, chanson Française, Funk et Reggae pour un cocktail de musique d’été à consommer sans modération !.

Halle de Laruns Place de la Mairie

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Chafao are 3 smiling musicians who bring warmth, sea spray and sunscreen to every stage! Chafao pours his Gipsy, French chanson, Funk and Reggae hits into his shaker for a cocktail of summer music to be consumed without moderation!

Chafao son 3 músicos sonrientes que llevan el calor, la brisa marina y la crema solar a todos los escenarios Chafao meten en la coctelera sus éxitos Gipsy, French chanson, Funk y Reggae, ¡un cóctel de música veraniega para disfrutar sin moderación!

Chafao, das sind drei Musiker mit einem Lächeln auf den Lippen, die Wärme, Gischt und Sonnencreme auf alle Etagen bringen! Chafao schüttelt seine Gipsy-Hits, französische Chansons, Funk und Reggae in seinen Shaker, um einen sommerlichen Musikcocktail zu kreieren, den man ohne Mäßigung genießen kann!

