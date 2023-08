Soirée ouverture coupe du monde de rugby Halle de Langeais Langeais, 8 septembre 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Soirée ouverture de la coupe du monde de rugby en France. Projection du match France-Nouvelle zélande. Animations Danses et Bandas.

Restauration et Buvette sur place.

Coup d’envoi 21h. Début des festivités 17h30..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 23:59:00. .

Halle de Langeais

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Opening night of the Rugby World Cup in France. Screening of the France-New Zealand match. Dance and Bandas entertainment.

Catering and refreshments on site.

Kick-off 9pm. Festivities start at 5:30pm.

Noche inaugural de la Copa del Mundo de Rugby en Francia. Proyección del partido Francia-Nueva Zelanda. Animación de baile y Bandas.

Catering y refrescos in situ.

Saque inicial a las 21.00 horas. Fiestas a partir de las 17.30 h.

Eröffnungsabend der Rugby-Weltmeisterschaft in Frankreich. Vorführung des Spiels Frankreich-Neuseeland. Tanzdarbietungen und Bandas.

Essen und Trinken vor Ort.

Anpfiff um 21 Uhr. Beginn der Feierlichkeiten 17.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-08-28 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE