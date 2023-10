10 km d’Arcachon Halle de L’Aiguillon Arcachon, 3 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Départ : 10h (devant la Halle de l’Aiguillon)

Départ, Arrivée et Remise des récompenses : Halle de l’Aiguillon, Port de pêche d’Arcachon.

Retrait des dossards : Magasin Joué club – Rives d’Arçins : lundi et mardi 29 novembre,

Magasin Joué club – Biganos : jeudi 1 er décembre,

Stade Matéo Petit – Arcachon : samedi 2 (9h à 18h) et dimanche 3 décembre (7h30 à 9h15).

Ouvert aux licenciés et non licenciés (sur certificat médical)..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:00:00. .

Halle de L’Aiguillon

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Start: 10am (in front of the Halle de l?Aiguillon)

Start, finish and prize-giving ceremony: Halle de l?Aiguillon, Arcachon fishing port.

Number collection: Joué club store ? Rives d?Arçins store: Monday and Tuesday, November 29,

Joué club store ? Biganos: Thursday, December 1,

Stade Matéo Petit ? Arcachon: Saturday December 2 (9am to 6pm) and Sunday December 3 (7.30am to 9.15am).

Open to licensed and non-licensed players (with medical certificate).

Salida: 10.00 horas (frente a la Halle de l’Aiguillon)

Salida, llegada y entrega de premios: Halle de l’Aiguillon, puerto pesquero de Arcachon.

Recogida de dorsales: tienda del club Joué ? Tienda Rives d’Arçins: lunes y martes 29 de noviembre,

Tienda del club Joué ? Biganos: jueves 1 de diciembre,

Estadio Matéo Petit ? Arcachon: sábado 2 de diciembre (de 9.00 a 18.00 h) y domingo 3 de diciembre (de 7.30 a 9.15 h).

Abierto a titulares y no titulares de licencia (con certificado médico).

Start: 10 Uhr (vor der Halle de l’Aiguillon)

Start, Ziel und Preisverleihung: Halle de l’Aiguillon, Fischereihafen von Arcachon.

Abholung der Startnummern: Geschäft Joué club ? Rives d’Arçins: Montag und Dienstag, 29. November,

Geschäft Joué club ? Biganos: Donnerstag, 1. Dezember,

Stade Matéo Petit ? Arcachon: Samstag, 2. Dezember (9 bis 18 Uhr) und Sonntag, 3. Dezember (7.30 bis 9.15 Uhr).

Offen für Lizenzinhaber und Nicht-Lizenzinhaber (mit ärztlichem Attest).

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Arcachon