FestiBike Tour Halle de Lacroix-Falgarde (Ramier), 3 juin 2023, Lacroix-Falgarde. FestiBike Tour Samedi 3 juin, 07h00 Halle de Lacroix-Falgarde (Ramier) entrée libre, activités payantes Après le succès des précédents FESTIBIKE, les clubs-écoles de VTT & BMX RIDIN’FAMILY et leurs partenaires organisent un nouveau format, sur une journée : le « FESTIBIKE Tour » ! Le festival itinérant du vélo pour tous, qui s’installe partout pour propager la passion du vélo !

Le samedi 3 juin 2023, c’est à Lacroix-Falgarde que nous posons nos vélos pour une grande journée sportive, conviviale et festive autour du VTT et du vélo sportif urbain.

Au programme des randonnées VTT, des épreuves de VTT & BMX, des animations, des show ! Buvettes et foodtrucks présents toute la journée.

Venez participer en tant qu’acteur ou spectateur !

Infos : www.festibike.fr

Halle de Lacroix-Falgarde (Ramier)
Lacroix-Falgarde 31120
Haute-Garonne
Occitanie

http://www.festibike.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T07:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:59:00+02:00

