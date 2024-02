Tour de Rezé Halle de La Trocardière Rezé, dimanche 7 avril 2024.

Arrivée et départ Halle de la Trocardière :• Parcours sportifs (18 km environ) > départ entre 8h et 9h. Ravitaillement salle Pierre Fournier.• Parcours marcheurs (10 km environ) > départ entre 9h et 10h. Ravitaillement au gymnase Salengro.• Parcours familles (6 km environ) > départ entre 10h et 10h30.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-07 08:00 – 13:00

Pour sa 21e édition, le Tour de Rezé met le sport à l’honneur.De la Trocardière au parc de Praud, en passant par le stade de la Robinière pour les plus courageux, les trois parcours seront l’occasion de découvrir ou de redécouvrir équipements et sites en accès libre dédiés à la pratique sportive : skate, foot/cécifoot, rugby, fitness, escalade et basket. Randonnée accessible aux personnes à mobilité réduite sur le parcours familles. À partir de 11h, démonstrations sportives avec l’association Pro Vie Dense à la Halle de la Trocardière.Présence d’un food-truck Conseil : pensez à porter des vêtements et chaussures adaptés et n’oubliez pas votre gourde et votre gobelet !Une collecte de gobelets réutilisables sera organisée à l’arrivée.

