Salon Maison & Déco Halle de La Trocardière Rezé, dimanche 10 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-10 10:00 – 19:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit (moins de 18 ans) Invitation possible sur leopro.fr/salon-maison-nantes-sud

du 8 au 10 mars 2024 Événement dynamique et attractif du bassin nantais, le salon proposera une sélection unique d’exposants, spécialistes de la maison et de la décoration. Le sur-mesure pour toute la maison sera mis à l’honneur : aménagement d’intérieur, équipement, décoration, mais aussi créateurs, artistes, artisans d’art, architectes ou encore designers seront présents pendant trois jours complets. Amoureux et passionnés de décoration, novices et esthètes du design, les découvertes seront de mises.

Halle de La Trocardière Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 30 40 http://www.nge-nantes.fr/