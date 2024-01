Salon Habitat Halle de La Trocardière Rezé, dimanche 3 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-03 10:00 – 19:00

Gratuit : non 5 € / Gratuit (moins de 18 ans) Invitation possible sur leopro.fr/salon-habitat-nantes-sud

du 1er au 3 mars 2024 Les spécialistes de la construction, de la rénovation, de l’équipement et de l’aménagement intérieur seront réunis pendant trois jours afin de présenter leurs nouveautés. 120 professionnels présents pour apporter leurs conseils et savoir-faire en matière d’habitat et aménagement extérieur. L’occasion pour les 11 000 visiteurs de concrétiser tous leurs projets maison.

Halle de La Trocardière Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 30 40 http://www.nge-nantes.fr/