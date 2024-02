Natura, le salon bio Halle de La Trocardière Rezé, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 10:00 – 19:00

Gratuit : non 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans. Invitation à télécharger sur le site web de Natura Tout public

Natura, le salon bio, est de retour à Rezé du 23 au 25 février 2024. Près de 130 exposants seront réunis pour cette 35e édition. De quoi faire le plein de découvertes, d’informations et de conseils dans différents domaines : alimentation, bien-être, cosmétique, habitat, environnement, loisirs, artisanat. Des conférences gratuites seront également proposées durant les trois jours. Du vendredi 23 au dimanche 25 février 2024, de 10h à 19h.

Halle de La Trocardière Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 30 40 http://www.nge-nantes.fr/ https://salon-natura.com/