Salon international du Disque Halle de La Trocardière Rezé, 2 décembre 2023, Rezé.

2023-12-02

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 3 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Que ce soit une convention, un salon, une bourse aux disques, dans tous les cas, il s’agit d’un lieu de rencontre entre professionnels, passionnés de disques et collectionneurs. C’est aussi un espace où l’on peut faire de bonnes affaires. Le prix d’un disque peut varier entre 1 € (pour les bacs de disques soldés) à 200 €, voire beaucoup plus pour les pièces rares ou les plus recherchées. Le salon du disque de Nantes, c’est aussi des show-cases, des dédicaces, des rencontres avec des artistes, des journalistes, des auteurs, des photographes, des maisons de disques… 80 disquaires de France et d’Europe, Plus de 100 000 disques,Tous styles de musique à tous les prix. Samedi 2 décembre 2023 de 10h à 19hDimanche 3 décembre 2023 de 10h à 18h

Halle de La Trocardière Château de Rezé Rezé 44400

02 51 70 30 40 http://www.nge-nantes.fr/