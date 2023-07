SARDINADE Halle de la Mouline Bussang, 21 juillet 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Sardinade et soirée dansante animée par l’orchestre Magic Night 68 sur la place de la Mouline.. Tout public

Vendredi 2023-07-21 19:00:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

Halle de la Mouline Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Sardinade and dance party with Magic Night 68 on the Place de la Mouline.

Sardinada y fiesta de baile con Magic Night 68 en la Place de la Mouline.

Sardinade und Tanzabend unter der Leitung des Orchesters Magic Night 68 auf dem Place de la Mouline.

