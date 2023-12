Téléthon halle de la mairie Val-de-Scie Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Val-de-Scie Téléthon halle de la mairie Val-de-Scie, 4 décembre 2023, Val-de-Scie. Val-de-Scie,Seine-Maritime 14h30 : Randonnée de 6km pour le Téléthon. inscription sur place (Halle de la mairie) à partir de 14h..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 16:30:00. .

halle de la mairie place de la république

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



2.30pm: 6km Telethon hike. registration on site (Halle de la mairie) from 2pm. 14.30 h: Marcha de 6 km para el Teletón. inscripciones in situ (Halle de la mairie) a partir de las 14:00. 14:30 Uhr: 6 km lange Wanderung für den Telethon. anmeldung vor Ort (Halle des Rathauses) ab 14 Uhr.

