Vernissage Le Mur de Seignosse : Cleps & Mr Blønde Halle de la Mairie Seignosse, 21 décembre 2023, Seignosse.

Seignosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-21 16:30:00

fin : 2023-12-21

Nouvelle œuvre sur Le Mur de Seignosse !

Vernissage et rencontre avec les artistes le jeudi 21 décembre à 16h30. Le rendez-vous est donné face à l’œuvre sous la Halle de la Mairie, à Seignosse Bourg.

Le Mur de Seignosse change à nouveau de peau avec un collage réalisé par Cleps & Mr Blønde..

Nouvelle œuvre sur Le Mur de Seignosse !

Vernissage et rencontre avec les artistes le jeudi 21 décembre à 16h30. Le rendez-vous est donné face à l’œuvre sous la Halle de la Mairie, à Seignosse Bourg.

Le Mur de Seignosse change à nouveau de peau avec un collage réalisé par Cleps & Mr Blønde.

Nouvelle œuvre sur Le Mur de Seignosse !

Vernissage et rencontre avec les artistes le jeudi 21 décembre à 16h30. Le rendez-vous est donné face à l’œuvre sous la Halle de la Mairie, à Seignosse Bourg.

Depuis le début de l’année 2023, la commune met à disposition de l’association

le Mur de Seignosse un mur, situé à l’arrière du bâtiment de coworking les Bains

Douches.

Chaque année, 4 artistes graffeurs, illustrateurs, peintres… sont invités à réaliser

une œuvre éphémère sur cette surface de 6 x 4 mètres. Chaque œuvre recouvre

la précédente.

Le Mur de Seignosse change à nouveau de peau avec un collage, né de la collaboration de deux artistes : Cleps & Mr Blønde. Ensemble, ils créent des collages grands formats, mêlant la magie de la photographie à l’énergie de l’illustration.

Réalisation de l’œuvre du lundi 18 au vendredi 22 décembre.

.

Halle de la Mairie

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Seignosse