Journée Téléthon à Nontron Halle de la Mairie Nontron, 9 décembre 2023, Nontron.

Nontron,Dordogne

Vélo Passion Périgord Nontronnais organise une randonnée à vélo de 45kms (ouvert à tous) au profit du Téléthon (engagement 5€). Le comité des fêtes de La Maladrerie organise un repas à Poperdu (15€) sur réservation au 05.53.56.15.54. Stands de crêpes par les pompiers parvis de la Mairie et Super U..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

Halle de la Mairie

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Vélo Passion Périgord Nontronnais is organizing a 45kms bike ride (open to all) in aid of the Telethon (entry fee 5?). The festival committee of La Maladrerie is organizing a meal at Poperdu (15?), with reservations by calling 05.53.56.15.54. Pancake stalls by firefighters in front of Mairie and Super U.

Vélo Passion Périgord Nontronnais organiza un paseo en bicicleta de 45 km (abierto a todos) a beneficio del Téléthon (inscripción: 5?). El comité de fiestas de La Maladrerie organiza una comida en Poperdu (15?), previa reserva en el 05.53.56.15.54. Puestos de tortitas a cargo de los bomberos frente a la Mairie y Super U.

Vélo Passion Périgord Nontronnais organisiert eine 45 km lange Fahrradtour (offen für alle) zugunsten des Telethon (Teilnahmegebühr 5?). Das Festkomitee von La Maladrerie organisiert ein Essen in Poperdu (15?) mit Reservierung unter 05.53.56.15.54. Crêpes-Stände der Feuerwehr auf dem Rathausvorplatz und im Super U.

Mise à jour le 2023-11-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin