Mondoubleau Découverte de la photographie Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Mondoubleau, 16 septembre 2023, Mondoubleau. Découverte de la photographie Samedi 16 septembre, 14h30 Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Deux ateliers pour découvrir la photographie :

– Atelier cyanotype

– Atelier développement des photos argentiques

Animé par l’association Pixel percheron. Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages place du marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mairie de Mondoubleau, ancienne halle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

