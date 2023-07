Exposition du concours de photographie du patrimoine vivant Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Exposition du concours de photographie du patrimoine vivant Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Mondoubleau, 16 septembre 2023, Mondoubleau. Exposition du concours de photographie du patrimoine vivant 16 et 17 septembre Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Le concours de photographie a débuté ! Apportez vos clichés au Hubleau, 22 place du Marché à Mondoubleau et vous serez exposés lors des journées européennes du patrimoine. Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages place du marché 41170 Mondoubleau Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mairie de Mondoubleau, ancienne halle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Pays du Perche en Loir-et-Cher Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Mondoubleau Autres Lieu Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Adresse place du marché 41170 Mondoubleau Ville Mondoubleau Departement Loir-et-Cher Lieu Ville Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Mondoubleau

Halle de la mairie de Mondoubleau, salle des mariages Mondoubleau Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mondoubleau/