Exposition de Loïc Herry Halle de la Mairie Caumont-sur-Aure, 16 septembre 2023, Caumont-sur-Aure.

Loïc HERRY (déc. 1958 – juillet 1995) a laissé derrière lui non seulement des recueils de poésie mais aussi une œuvre graphique, jamais exposée de son vivant : une centaine de peintures collages (encres et peinture acrylique) et des calligraphies.

Régis Bodrug écrivait en 2007 :

« L’œuvre graphique de Loïc Herry contient les traces des multiples formes contenues dans l’art du XXe siècle. Poésie dadaïste, esprit Constructiviste et méthode Pop-artistique sont réunis dans cette rétrospective. [… ] Son œuvre visuelle nous marque en outre par son apparence d’un esthétisme urbain. Il mélangeait pêle-mêle le grand Georges Méliès et son voyage dans la lune de 1901, Pablo Picasso dans sa période Royan, Kurt Schwitters des années 30. D’ailleurs il semblait très proche de la démarche artistique de ce dernier, par ses intégrations (désintégrations) d’images et de différentes substances muséographiques, sans importance pour certains et très symboliques pour lui. »

Cette œuvre visuelle a été montrée au public dans de nombreuses expositions qui ont été l’occasion d’une lecture de ses textes au milieu des tableaux. Loïc HERRY avait été publié une trentaine de fois dans des revues littéraires et anthologies, mais un seul recueil avait été édité de son vivant. Depuis son décès, 7 autres recueils sont parus, permettant au public de connaître, grâce aux expositions, les deux facettes de son travail poétique.

Halle de la Mairie 14240 Caumont-sur-Aure Caumont-sur-Aure 14240 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© loicherry.fr