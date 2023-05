Soirée du patrimoine : balade en son et lumière – « Ce beau XIXe siècle ! » Halle de la mairie Bazas Catégories d’Évènement: Bazas

Gironde Soirée du patrimoine : balade en son et lumière – « Ce beau XIXe siècle ! » Halle de la mairie, 16 septembre 2023, Bazas. Soirée du patrimoine : balade en son et lumière – « Ce beau XIXe siècle ! » Samedi 16 septembre, 21h00 Halle de la mairie Gratuit. Entrée libre. Départ sous la halle de la mairie. A 21h, participez à la traditionnelle balade nocturne de la cité : « Lumière sur l’histoire …Bazas, ce beau XIX° siècle ! » A partir de 1800, Bazas se transforme ! Le XIXe siècle panse les plaies de l’histoire ! L’instant d’une soirée, un véritable voyage dans le temps : de la halle de la mairie au château Saint-Vincent en passant par le cercle des travailleurs, la rue Pallas avec ses commerces d’antan, le lycée alors ancien collège diocésain ou encore la Maison Courrégelongue, ancien sénateur et maire de la ville. Une évocation d’un Bazas d’antan : de la petite histoire avec ces gens du quotidien à la grande histoire avec ses illustres personnages : de Napoléon Ier au Duc d’Angoulême. Un spectacle interactif animé de son, de lumière, de projections, de théâtre, de chants et de figurations…le tout clôturé par un embrasement et un verre de l’amitié. Proposée par la ville de Bazas.

Réalisée et présentée par les Troubadours du troisième millénaire. Halle de la mairie Place de la cathédrale, 33430 Bazas Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

