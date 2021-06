Toulouse Halle de la Machine Haute-Garonne, Toulouse Halle de la Machine : Visites estivales Halle de la Machine Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Des visites renversantes Tout l’été, de Véritables Agitateurs se mêlent à la grande équipe des Véritables Machinistes pour des visites qui promettent d’être uniques. **Des visites aériennes** solliciteront les cervicales des visiteurs qui découvriront la Halle sous un autre angle. Une forme de vie non identifiée pourrait se mettre à voler, des ailes battre sous la neige ou encore un lustre laisser apparaitre des desserts appétissants… Envol, accroche, levage, cordes, baudriers seront les maîtres mots de certains agitateurs pendant que d’autres manieront le feu, l’eau avec **les Machines à effet de Polo Loridant.** La musique raisonnera dans la Halle avec **Mino Malan**, compositeur de la Cie La Machine, qui en Véritable Agitateur mêlera les sonorités mécaniques des machines de la Symphonique Mécanique avec quelques instrumentistes classiques. ### Plus d’infos [Site de la Halle de la Machine ](https://www.halledelamachine.fr) ![]() ### Infos pratiques * Rendez-vous en juillet du mardi au dimanche. * Et en août, retrouvez des visites sur le thème du mouvement pour un été virevoltant. ![]()

9.5 € (plein) / 7 € (réduit) / 5 € (super réduit) / Gratuit (pour les moins de 5 ans et accompagnants de personnes en situation de handicap)

Culture Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

