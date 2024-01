Les visites techniques Halle de la Machine Toulouse, mercredi 24 janvier 2024.

Les visites techniques La Halle de La Machine propose 2 visites exceptionnelles le mercredi 24 janvier. Mercredi 24 janvier, 14h00 Halle de la Machine Tarif 13€. Places limitées à 70 personnes. Réservation obligatoire.

Des visites inédites

Actuellement fermée pour la maintenance annuelle de son bestiaire mécanique, la Halle de La Machine organise pour la première fois des visites techniques. L’occasion de découvrir les mécanismes et rouages qui se cachent derrière les impressionnantes coques de bois du Minotaure.

Au cours d’une visite d’1h30, les visiteurs circuleront entre les différents postes de maintenance et rencontreront les techniciennes et techniciens en charge de l’entretien des mécanismes et des coques des machines monumentales.

Une découverte inédite qui permettra d’aborder toutes les étapes de la maintenance des machines et les différents corps de métier intervenant dans la construction et la maintenance des machines.

Deux créneaux de visite sont proposés au grand public, mercredi 24 janvier, à 14h et à 15h30.

Réouverture en février

La Halle refermera ensuite ses portes aux visiteurs pour poursuivre la maintenance de ses machines.

Réouverture le samedi 10 février, à l’occasion des vacances d’hiver, avec une toute nouvelle scénographie sous le signe des effets de spectacle.

