Toulouse Noël d’Astérion givré Halle de la Machine Toulouse, 23 décembre 2023, Toulouse. Noël d’Astérion givré 23 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Halle de la Machine Sauf mention contraire, animations comprises dans le tarif du billet d’entrée de la Halle de la Machine (de 5,50€ à 11€). Restauration au Minotaure Café payante. Contes d’Hiver et Variés Avec les Contes d’Hiver et Variés, les Véritables Machinistes invitent le public à écouter des histoires pour petits et presque grands en musique, sous au son d’une guitare, marimba, robobasse ou encore contrebasse. Informations pratiques : Tous les jours d’ouverture, du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier

À 16h pour les 8 – 11 ans

À 16h45 pour les 4 – 7 ans (traduit en Langue des Signes Française le samedi 23 décembre) Extr(ART)dinaire Vente à la Criée Machine à Peindre, Calligraphique, Pointilleuse, Machine à dessiner avec le vent, Catapulte… Les œuvres qui, tout au long de l’année, ont été réalisées par les machines à peindre de l’exposition Dans les cartons, seront mises en vente samedi 23 décembre, de 10h à 18h. En cette veille de Noël, la Halle de la Machine se fera alors Galerie d’Art d’un jour. Avis aux amateurs d’art, d’extravagance et de couleurs ! Concert d’Orgue-à-feu Pour celles et ceux qui ont le rythme dans la peau, rendez-vous chaque jour sur la Piste des Géants, à la lumière des torchères, pour vibrer à l’unisson, et assister à un impressionnant concert d’Orgue-à-feu. Déjeuner de Noël des Petites Mécaniques En cette fin d’année, le Déjeuner des Petites Mécaniques se met sur son 31 : saveurs raffinées et surprises de Noël sont au rendez-vous de ce repas-spectacle d’exception. Informations pratiques : Du samedi 23 au dimanche 31 décembre (sauf le lundi 25 et le mardi 26)

Entre 12h et 15h

75 € par personne

Réservation conseillée sur le site web de la Halle de la Machine Mais également… La Halle de La Machine continue de proposer ses activités habituelles pendant les vacances. Le public peut toujours : Visiter la Halle – compris dans le prix du billet d’entrée

– compris dans le prix du billet d’entrée Faire un tour au Manège Carré Sénart – 3,50€ le tour / gratuit les 23 et 24 décembre pour les personnes vêtues d’un pull moche de Noël

– 3,50€ le tour / gratuit les 23 et 24 décembre pour les personnes vêtues d’un pull moche de Noël Voyager à dos de Minotaure – de 5,50€ à 11€ Enfin, les visiteurs pourront se restaurer au Minotaure Café : pain d’épice, vin chaud, crêpes , châtaignes grillées… à la lueur et sous la chaleur des torchères en flammes. Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 32 10 89 07 https://www.halledelamachine.fr/ Pensée comme une « écurie », véritable scène ouverte pour machines de spectacle de rue, la Halle de la Machine est un laboratoire des créations de la compagnie et une invitation au voyage pour le public. En bus : Linéo 8, arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

