Toulouse À dos de Géant Halle de la Machine Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. À dos de Géant 21 octobre – 5 novembre Halle de la Machine Visite de la Halle de la Machine : de 5,50€ à 11€ | Voyage à dos de Minotaure : de 5,50€ à 11€ | Visite et voyage : de 10€ à 20€ L’automne à la Halle de La Machine Juchés sur les épaules d’Astérion le Minotaure, les visiteurs pourront traverse la Piste des Géants et venir saluer Arianne, la belle endormie au cœur de la Halle, le temps de ses réveils quotidiens. Les Véritables Machinistes pourront danser et jouer avec son corps gracieusement articulé, avant qu’elle ne s’assoupisse sous un manteau de neige. Quelques petits chanceux pourraient même grimper sur son dos pour découvrir les prouesses techniques de sa construction. Temps forts en musique Le week-end du 21 et 22 octobre et les 3, 4, 5 novembre, les visiteurs pourront vibrer aux sons enjoués des mélodies de Mino Malan, compositeur de la Compagnie La Machine. Durant toutes les vacances, de belles surprises attendent le public de la Halle de La Machine. Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 32 10 89 07 https://www.halledelamachine.fr/ Pensée comme une « écurie », véritable scène ouverte pour machines de spectacle de rue, la Halle de la Machine est un laboratoire des créations de la compagnie et une invitation au voyage pour le public. En bus : Linéo 8, arrêt Piste des Géants Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00
2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T18:00:00+01:00

