Du 5 au 7 octobre, trois soirées sont organisées en plein air sur la Piste des Géants à Toulouse. Sur scène, on retrouve les plus grands noms de la musique électro française et internationale comme Deluxe, Charlotte De Witte, Vitalic et Mezerg… Ils seront accompagnés par les célèbres machines géantes, dans une scénographie de François Delaroziere.

Le dimanche 8 octobre sera une journée conviviale et gratuite autour d’une Boom pour enfants et d’un bal-concert du groupe Pulcinella.

Programmation

JEUDI 5 OCTOBRE

18h15 : Mafalda High

19h30 : Eighty

21h15 : Deluxe

VENDREDI 6 OCTOBRE

18h15 : Miss Tick

19h30 : Marcel DK

20h45 : Charlotte de Witte

SAMEDI 7 OCTOBRE

16h00 : Spectacles de théâtre de rue – Les Têtes de vainqueurs ( Didier Super & Fabrice Woalbeck) – La naissance du hip-hop racontée aux personnes du 3e âge (Cie La Salle Bête) – Gendarmery

18h00 : DJ Prosper

19h30 : Walter Astral

20h45 : Mezerg

22h30: Vitalic

DIMANCHE 8 OCTOBRE – GRATUIT

16h00 : Boom des Mômes – Boum Boum Box

17h30 : Bal-Concert – Pulcinella

Accessibilité

Des places de parking à proximité sont réservées aux personnes à mobilité réduite, au Parking P1, sur présentation d’un justificatif. Une zone PMR est également prévue afin de privilégier le confort pendant les concerts.

Réservez auprès de la Halle de La Machine votre gilet vibrant pour ressentir la musique à travers les vibrations. A récupérer dans l’enceinte du site, après le contrôle des billets, à la boutique éphémère. L’accès au dispositif est gratuit, sous réserve de disposer d’une entrée pour Mécanik Paradize. Dispositif proposé à titre gratuit pour Villes pour Tous par la Mairie.

Bars et foodtrucks sur place.

Plus de détails sur :

https://www.halledelamachine.fr/event/mecanik-paradize-3/

Halle de la Machine 3 Avenue de l'Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Toulouse Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie 05 32 10 89 67 https://www.halledelamachine.fr/ Pensée comme une « écurie », véritable scène ouverte pour machines de spectacle de rue, la Halle de la Machine est un laboratoire des créations de la compagnie et une invitation au voyage pour le public. En bus : Linéo 8, arrêt Piste des Géants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:00:00+02:00

