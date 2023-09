Mecanik Paradize Halle de la Machine Toulouse, 5 octobre 2023, Toulouse.

Mecanik Paradize 5 – 8 octobre Halle de la Machine Soirées des 5, 6 et 7 octobre : de 14€ (tarif réduit) à 42,90€ la soirée, tarifs variables selon les soirées | Journée du 8 octobre : entrée libre et gratuite

Programmation

Du jeudi 5 au samedi 7 octobre, trois soirées exceptionnelles sous le signe de la musique électro, française comme internationale, sont organisées en plein air sur la Piste des Géants.

Jeudi 5 octobre

Soirée de concerts :

18h15 : Mafalda High

19h : Spectacle de machines vivantes de la Cie La Machine

19h30 : Eighty

21h15 : Deluxe

Vendredi 6 octobre

Soirée de concerts :

18h15 : Miss Tick

19h15 : Spectacle de machines vivantes de la Cie La Machine

19h30 : Marcel DK

20h45 : Charlotte De Witte

Samedi 7 octobre

À partir de 16h, spectacles de théâtre de rue :

Les Têtes de vainqueurs (Didier Super & Fabrice Woalbeck)

La naissance du hip-hop racontée aux personnes du 3e âge (Cie La Salle Bête)

Gendarmery

Soirée de concerts :

18h : DJ Prosper

19h : Spectacle de machines vivantes de la Cie La Machine

19h30 : Walter Astral

20h45 : Mezerg

22h30 : Vitalic

Dimanche 8 octobre

Journée conviviale et gratuite :

16h : La Boom des mômes, par Boum Boum Box

17h30 : Bal-concert, avec le groupe Pulcinella

Détails de la programmation sur le site web de la Halle de La Machine

Accessibilité

Le festival est labellisé « Villes pour tous ».

Des dispositifs sont mis en place pour les personnes en situation de handicap moteur et auditif :

Lieu accessible aux PMR (places de parking réservées à proximité + zone PMR mise en place sur le site des concerts)

(places de parking réservées à proximité + zone PMR mise en place sur le site des concerts) Prêt de gilets vibrants (réservation préalable conseillée)

Réserver un gilet vibrant

Circulation, stationnement et sécurité

Modification de la circulation

Dans le cadre du plan Vigipirate et afin de permettre le bon déroulement de l’événement, la circulation sera neutralisée avenue de l’Aérodrome de Montaudran de 15h à minuit les jeudi 5 et vendredi 6 octobre, et de 13h à 02h le samedi 7 octobre.

Le sens de circulation sera partiellement modifié avenue de l’Aérodrome de Montaudran, avec filtrage et accès autorisé uniquement pour les riverains (sur présentation d’un justificatif) de 17h à minuit les 5 et 6 octobre, et de 14h à 1h le 7 octobre.

L’accès à la Piste des Géants sera partiellement fermé (entre l’avenue de l’aérodrome de Montaudran et la rue Jacqueline Auriol) ainsi que les jardins de la Ligne, les 5 et 6 octobre à partir de 18h, et le 7 octobre à partir de 15h.

Stationnement

Le parking P1, situé à l’arrière de la Halle de La Machine, sera réservé aux Personnes à Mobilité Réduite et aux équipes travaillant sur le festival, sur présentation d’un justificatif.

Le parking P2 et le parking du campus de l’innovation, ainsi que les stationnements sur l’Avenue B. Maris seront accessibles librement au public.

Stationnement neutralisé avenue de l’Aérodrome de Montaudran et rue Jacqueline Auriol, du 4 octobre à 00h00 au 8 octobre à 2h.

Objets interdits

Interdits sur place :

Objets tranchants et/ou pointus

Matériel photo et caméra (sauf accréditation presse)

Boissons et contenants en verre et en métal

Animaux

Objets encombrants et sacs volumineux

Parapluies non escamotables avec pointe

Articles pyrotechniques et inflammables

Parfums, aérosols, bombes de peinture

