Festisport 2022 Samedi 22 octobre, 14h00 Halle de la Machine

Sports

Halle de la Machine 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran, 31400 Toulouse, France Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Toulouse Haute-Garonne Occitanie En bus : Linéo 8, arrêt Piste des Géants / Ligne 23, arrêt Montaudran-Gare SNCF / Lignes 27 et 80, arrêt LatécoèreEn train : Gare Sncf de MontaudranEn vélo : Stations VélÔ’Toulouse n°239 et 267

05 32 10 89 07 https://www.halledelamachine.fr/ La Halle de la Machine, une exhibition de machines vivanteImplantée aux abords d’une piste d’aviation historique qui a fait la renommée de Toulouse, la Halle de La Machine a été dessinée par l’architecte Patrick Arotcharen. A l’intérieur de cette Halle constituée de bois, d’acier et d’éléments en verre, vit le bestaire des machines de spectacle de la Compagnie La Machine (Le Dîner des Petites Mécaniques, l’Expédition Végétale, La Symphonie Mécanique, Les Mécaniques Savantes).De la Catapulte à pain qui tient dans la main, à la grande Araignée de plusieurs tonnes, chaque machine est mise en mouvement entre les mains des Véritables Machinistes. Comédiens, circassiens, techniciens de spectacle ou constructeurs, les Véritables Machinistes partagent avec le public les secrets et histoires insolites de ces mécaniques singulières.Compagnie La Machine, consructeurs et créateurs de spectacle vivant Fondée en 1999 et dirigée par François Delaroziere, la compagnie de théâtre de rue La Machine est née de la collaboration d’artistes, techniciens et décorateurs de spectacles autour de la construction d’objets de spectacle atypiques.Le minotaure, construction d’une machine pour Toulouse Novembre 2018, Astérion, un minotaure de 47 tonnes et 13 mètres de haut rassemblait plus de 900 000 personnes dans les rues de Toulouse. La Compagnie La Machine a conçu, spécialement pour Toulouse, cette machine singulière et monumentale. De la symbolique du taureau au dédale des rues évoquant le mythe d’Ariane, c’est aussi à travers les légendes locales que le choix du Minotaure s’est naturellement imposé.« L’Or de Toulouse », trésor maudit, dérobé puis perdu, proviendrait en effet du pillage du temple d’Apollon à Delphes, siège de la Pythie et des Oracles dont toute la mythologie grecque est ponctuée. De cette légende est née une prophétie sur laquelle La Machine s’est appuyée pour créer le spectacle Le Gardien du Temple.Alliant la puissance de l’animal à la sensibilité de l’homme, le Minotaure a parcouru les rues de Toulouse du 1er au 4 novembre 2018, guidé par Ariane la fileuse, avant d’élire tous deux domicile à la Halle de La Machine.En savoir plus sur La Halle de la Machine

**Quand la Prévention spécialisée va à la rencontre des jeunes par le sport…

Samedi 22 octobre, de 14h à 18h, la Prévention spécialisée (Domaine jeunesses – Toulouse Métropole) tiendra le haut du pavé dans le quartier de Montaudran, à proximité de la Halle de la Machine et de la piste des Géants.

Ce sera la 3ème édition de Festisport, qui proposera au jeune public de s’essayer sur différents ateliers sportifs, en partenariat avec plusieurs associations qui contribuent à l’insertion par le sport et au développement de valeurs citoyennes.

Un goûter sera offert à tout jeune effectuant tout ou partie du parcours sportif.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-22T14:00:00+02:00

2022-10-22T17:59:00+02:00