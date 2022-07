HALLE DE LA MACHINE – ELECTRO ALTERNATIV, 17 septembre 2022, .

HALLE DE LA MACHINE – ELECTRO ALTERNATIV



2022-09-17 – 2022-09-17

24.15 EUR 24.15 36.75 La superstar de la techno, Reinier Zonneveld débarque à Toulouse pour distiller 2h de live machine sous l’œil de celles de la HALLE (de la Machine), une soirée qui promet d’être inoubliable !

Au programme de la soirée : Reinier Zonneveld et Captain Mustach !

Retrouvez au Bikini à partir de minuit le membre fondateur de Bromance Record, Brodinsky, qui ne cesse d’expérimenter et d’évoluer, mélangeant Techno, Trap et Hip Hop. Il viendra dynamiter le Bikini au côté des talentueuses Vel et Sentimental Rave, dificile de faire mieux pour terminer ces 10 jours de musique électro à Toulouse !

Le festival Electro Alternativ vous accueille à la Halle de la Machine pour une soirée techno !

La superstar de la techno, Reinier Zonneveld débarque à Toulouse pour distiller 2h de live machine sous l’œil de celles de la HALLE (de la Machine), une soirée qui promet d’être inoubliable !

Au programme de la soirée : Reinier Zonneveld et Captain Mustach !

Retrouvez au Bikini à partir de minuit le membre fondateur de Bromance Record, Brodinsky, qui ne cesse d’expérimenter et d’évoluer, mélangeant Techno, Trap et Hip Hop. Il viendra dynamiter le Bikini au côté des talentueuses Vel et Sentimental Rave, dificile de faire mieux pour terminer ces 10 jours de musique électro à Toulouse !

dernière mise à jour : 2022-06-30 par