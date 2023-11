Marché de Noël de Sautron Halle de la Linière Sautron, 8 décembre 2023, Sautron.

2023-12-08

Horaire : 16:00 20:00

Gratuit : non

RENDEZ-VOUS LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2023 POUR LE MARCHÉ DE NOËLComme chaque année, la Ville d’Orvault organise son traditionnel marché de Noël sous la Halle de la Linière, en présence du Père Noël. Nouveauté cette année, le marché se déroule sur deux journées : le vendredi de 16h à 20h et le samedi de 10h à 19h.Rendez-vous sous la Halle de la Linière, décorée par le service des espaces verts, pour découvrir 36 commerçants, artisans, producteurs et profiter des nombreuses animations (animations musicales, manège, maquillage…). Accès libre et gratuit. Vendredi 8 décembre de 16h à 20h· Couvre-chefs rigolos avec la Malle à Chapeaux· Tartiflette par le Handball Club de Sautron (sur place ou à emporter, en précommande sur www.helloasso.com/associations/handball-club-sautron) et vin chaud Samedi 9 décembre, de 10h à 19h.· Déambulation festive avec Cirque en Spray· Atelier créatif avec l’Éclatante roulotte botanique : décoration de boules de Noël· Balade en poneys· Restauration sur place

Halle de la Linière Sautron 44880

https://sautron.fr/en/rb/315564/les-marches-2 02 51 77 86 86 https://sautron.fr/fr/