Rennes Tournoi de tennis Multi-chances (NC-15/5) halle de la harpe Rennes, 21 décembre 2023, Rennes. Tournoi de tennis Multi-chances (NC-15/5) Jeudi 21 décembre, 13h00 halle de la harpe Une licence à la journée sera demandée (2€) Tournoi multi-chances ouvert au niveau débutant-débrouillé (NC-15/5) : chaque joueur jouera 3 matchs de tennis en simple

Les joueurs seront repartis dans 2 tableaux de 8 joueurs en fonction de leurs niveaux

Inscriptions en ligne sur Mon espace SIUAPS halle de la harpe Avenue Charles Tillon – 35000 RENNES Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne

2023-12-21T13:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

2023-12-21T13:00:00+01:00 – 2023-12-21T16:00:00+01:00

