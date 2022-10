Nuit de la grimpe halle de la harpe Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Nuit de la grimpe halle de la harpe, 13 décembre 2022, Rennes. Nuit de la grimpe Mardi 13 décembre, 19h00 halle de la harpe

2 euros ou gratuit si licence FFSU

Une soirée pour prendre de la hauteur! halle de la harpe Avenue Charles Tillon – 35000 RENNES Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine Bretagne Que vous soyez débutants ou confirmés, cette soirée est l’occasion de venir enfiler un baudrier et de partager un moment convivial autour de l’escalade.

Matériel mis à disposition par le SIUAPS.

Prévoir une tenue confortable et des baskets ou chaussons à usage exclusif en intérieur.

2022-12-13T19:00:00+01:00

2022-12-13T22:30:00+01:00

