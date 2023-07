TOURNOI DE PÉTANQUE Halle de la gare Rupt-sur-Moselle, 8 juillet 2023, Rupt-sur-Moselle.

Rupt-sur-Moselle,Vosges

Tournoi de pétanque organisé par l’ASVM. Inscription à partir de 17h30, début 18h. Buvette et restauration sur place assurée par Les Amis de la Nature.. Tout public

Samedi 2023-07-08 17:30:00 fin : 2023-07-08 . 3 EUR.

Halle de la gare rue de la Gare

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est



Petanque tournament organized by the ASVM. Registration from 5.30pm, starting at 6pm. Refreshments and food provided by Les Amis de la Nature.

Torneo de petanca organizado por el ASVM. Inscripciones a partir de las 17h30, comienzo a las 18h. Refrescos y catering a cargo de Les Amis de la Nature.

Bouleturnier, organisiert von der ASVM. Anmeldung ab 17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort werden von Les Amis de la Nature angeboten.

Mise à jour le 2023-06-24 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES