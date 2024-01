DISCO 80 HALLE DE LA CONTERIE Chartres De Bretagne Catégorie d’Évènement: Chartres-de-Bretagne DISCO 80 HALLE DE LA CONTERIE Chartres De Bretagne, 2 mars 2024, Chartres De Bretagne. UN DÎNER SPECTACLE AUX COULEURS DES PLUS BELLES ANNÉES DISCO 80 SEPT ARTISTES DANSEURS, CHANTEURS ET DJ SE PRODUIRONT SUR SCÈNE EN LIVE ILS REPRENDRONT LES STANDARDS DE CES DEUX DÉCENNIES QUI MARQUERONT À JAMAIS CES UNIVERS MUSICAUX INTERGÉNÉRATIONNELS UN FLASH-BACK INCONTOURNABLE A CONSOMMER AVEC GOURMANDISE SANS MODÉRATION

Tarif : 59.00 – 59.00 euros.

Tarif : 59.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00 Réservez votre billet ici HALLE DE LA CONTERIE RUE DE LA CONTERIE 35131 Chartres De Bretagne

