Friperie Vintage Géante X Grande Ventes de Plantes // Rennes Halle de la Brasserie, Rennes, Ille et Vilaine, 27 janvier 2023, Rennes.

Friperie Vintage Géante X Grande Ventes de Plantes // Rennes 27 – 29 janvier Halle de la Brasserie, Rennes, Ille et Vilaine

Entrée Libre

Friperie Vintage Géante X Grande Ventes de Plantes

Halle de la Brasserie, Rennes, Ille et Vilaine Mail Louise Bourgeois Sud-Gare Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne

OHMYFRIP! et Le Goût des plantes s’associent pour un évènement incontournable à RENNES!?

Pas moins de 8000 cintres de vêtements vintage et fripes ?

Des milliers de plantes à petits prix ?

__________________

OHMYFRIP! te propose :

⚡ 8000 cintres de vêtements vintage & fripes

?Une sélection de vêtements de seconde main, des pièces uniques et vintage y compris des marques connues, des années 70 à nos jours.

?Nouveauté : un corner de vêtements vintage et neufs iconiques vendus à la pièce. ( veste jeans fourré LLW, manteaux mouton retourné, crazy color jacket, t-shirt Cahrartt, Patagonia, the Northface…)

? Le tout sera vendu au kilo quelque soit la pièce (pas de poids minimum)

Pour ceux qui souhaitent avoir une idée des prix ? :

Un jean Levis 501 années 80/90, 700 grammes = 22 €, un t-shirt de marque année 80/90, 150 grammes = 5 €, un sweat de marque année 80/90, 400 grammes = 15 €, une robe 80/90 200 grammes = 6,50 €, une jupe en jean = 10€, chemise jean 300 grammes = 10 €, un chemiser = 2 euros, polo de marque 10€

? Notre sélection :

Chemises flanelle, chemises en jean, chemises en velours côtelé, t-shirts 80/90’s, chemisiers romantique, sweats, jeans, pantalons patte d’éléphant, pulls 90’s, cardigans 90’s, pulls angora, pulls mohair, blouson jeans, jeans levis, hoodies, polos sport, vestes et jogging training, baseball shirts, casquettes, chemisiers, mini-jupes 80/90’s, robes hiver, jupes en velours, sport jackets, pantalons carottes, salopettes, vestes croisées, vestes en cuir, doudounes, bombardiers, trench coat, perfecto, salopette, vestes en velours côtelées, mix moderne ( Desigual, Zara, H&M , mix japonais, mix US…) femme, homme.

♻️ Recycler, c’est bien. Réutiliser, c’est encore mieux ! Donne une seconde vie aux vêtements et du sens à ton style.

__________________

Le Goût des plantes te propose :

Des milliers de plantes à petits prix direct producteurs.

La garantie Fraîcheur du circuit court et la qualité de plantes produites chez des producteurs certifiés écoresponsables.

De plus de 80 variétés différentes ?

?Transforme ton salon en véritable jungle urbaine ! ?

Au menu :

– Des nouveautés et notre sélection de plantes rares! ?

– Des plantes à suspendre partout,

– Des cactus et autres plantes succulentes dès 2 euros ! ?

– Des plantes vertes de toutes les tailles et pour tous les goûts !

– Des terrariums à prix tout doux (dès 20€)

– Des conseils de votre Green Team préférée!

__________________

INFOS PRATIQUES :

✅ Entrée libre, le vendredi 27 de 12h à 19h, samedi 28 janvier de 9h à 19h et dimanche 29 janvier de 9h à 18h.

✅ Adresse : Halle de la Brasserie, MAIL LOUISE BOURGEOIS, 35000 RENNES

✅ Moyens de paiement : espèces ou carte bancaire.

N’oubliez pas de ramener vos sacs, merci.

On a hâte de vous retrouver avec vos plus beaux sourires. ?

L’équipe LGDP & OMF?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-27T12:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00