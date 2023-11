Roller Jazz Halle de Glisse Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Roller Jazz Samedi 25 novembre, 14h00 Halle de Glisse Gratuit Sauf Roller Jazz (5 euros – à partir de 19h).

[DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES SOLIDARITES INTERNATIONALES]

Au programme de cet évènement, une table ronde autour des valeurs de solidarité et des pratiques culturelles et sportives (14h à 15h) ; des stands associatifs ; un match de roller derby (15h30 à 17h), suivi d’une initiation sur une chorégraphie des Scrimmage People sur de la musique jazz jouée en direct par l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives.

L’événement se terminera par une « roller dance » sur le thème du jazz new orleans avec une playlist spécialement choisie par l’Orchestre d’Harmonie de Lille-Fives et l’équipe de Roller Derby Lille (19h à 21h45).

Organisé par l’Orchestre d’Harmonie de Lille Fives, le Roller Derby de Lille, et les Scrimmage People.

[Métro] Porte des postes / [V’Lille] Faubourg d’Arras

Halle de Glisse 343 rue de Marquillies – Lille Lille 59000.0 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T14:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

