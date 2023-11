En attendant Noël Halle de Fronton Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne En attendant Noël Halle de Fronton Fronton, 1 décembre 2023, Fronton. En attendant Noël Vendredi 1 décembre, 19h00 Halle de Fronton Vin de l’apéritif offert par la mairie, Soirée gourmande info 06 63 88 41 01 Vendredi 1 Décembre à partir de 19h sous la halle du centre ville.

La commune vous invite à partager un verre de vin offert par la mairie que vous pourrez accompagner par une dégustation d’huitres prosposée par « la marinière ».

La soirée ne s’arrête pas là, USF Rugby, vous accompagnera lors d’une soirée Gourmande. Renseignement et réservation au 06 63 88 41 01.

Tout le week-end à Fronton venez découvrir le Marché de Noël à l'espace Gérard Philipe Halle de Fronton Place du 11 Novembre 1918, Fronton

Halle de Fronton
Adresse Place du 11 Novembre 1918, Fronton
Ville Fronton

