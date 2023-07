Visite commentée Halle de Fret Sully-sur-Loire, 16 septembre 2023, Sully-sur-Loire.

Le 18 mai 1884, c’est l’acte de naissance de la gare de Sully-sur-Loire. Le chemin de fer étend alors son réseau sur toute la France, desservant de plus en plus de petites gares. Au début du XXe siècle, Sully bénéficie de liaisons directes pour la capitale. Mais dès 1939, la toute jeune SNCF opère des coupes dans les lignes non rentables, et la gare de Sully ne sera plus desservie pour les voyageurs. La ligne restera active pour les marchandises et la fréquentation baissera progressivement jusqu’au 30 mars 2011, date du dernier passage en gare.

Rachetée par la ville quelques années plus tard, celle-ci restera inutilisée jusqu’en 2022. En 2023, l’association Sully Récup’Recycle s’implante dans la halle de fret pour y développer un projet de ressourcerie, en partenariat avec la Mairie.

Visite du chantier. Boutique et café solidaires.

Ancienne halle de fret de la SNCF de la fin du XIXe siècle en chantier pour devenir une ressourcerie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Communauté de communes du Val de Sully