Trail de Cuzance Halle de Cuzance Cuzance Catégories d'Évènement: Cuzance

Lot Trail de Cuzance Halle de Cuzance Cuzance, 15 octobre 2023, Cuzance. Cuzance,Lot Trail 25km, départ 9h 15€

Trail 12km, départ 10h 10€

Marche de 12km, départ 9h30 6€ Certificat médical obligatoire.

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 . 8 EUR.

Halle de Cuzance

Cuzance 46600 Lot Occitanie



Trail 25km, start 9:15?

Trail 12km, start 10:10?

12km walk, start 9:30am 6? Medical certificate required Trail 25km, ¿comienzo a las 9.15am?

Trail 12km, salida a las 10h?

Caminata de 12km, inicio a las 9.30am 6? Se requiere certificado médico Trail 25km, Start 9h 15?

Trail 12km, Start 10:10 Uhr?

12km Wanderung, Start 9:30 Uhr 6? Ärztliches Attest erforderlich Mise à jour le 2023-10-11 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Cuzance, Lot Autres Lieu Halle de Cuzance Adresse Halle de Cuzance Ville Cuzance Departement Lot Lieu Ville Halle de Cuzance Cuzance latitude longitude 44.964099;1.539083

