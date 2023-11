MARCHES DE NOEL Halle de Clisson Clisson, 9 décembre 2023, Clisson.

Clisson,Loire-Atlantique

Venez découvrir la magie de Noël avec les nombreuses animations et les commerçants..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 18:00:00. .

Halle de Clisson

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover the magic of Christmas with the many events and shopkeepers.

Venga a descubrir la magia de la Navidad con toda la animación y los comerciantes.

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit den zahlreichen Animationen und den Händlern.

Mise à jour le 2023-11-13 par eSPRIT Pays de la Loire