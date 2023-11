Marché de Noël des Musettes Halle de Cazaux La Teste-de-Buch, 9 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Venez passer un bon moment sur le marché (très) gourmand avec barbecue, tartiflette et des buffle wffle. Vous y trouverez aussi des stands de créateurs, ainsi que des concerts et une tombola. Une cartomancienne sera présente et vous aurez la possibilité de flash tattoos.

LE bal de Noël aura lieu le samedi jusqu’à 23h.

Concours de bûches, dimanche, sur inscription avant le 04 Décembre.

Ateliers et maquillages gratuits pour les enfants.

Election du plus vilain pull de Noël, samedi, sur inscription avant le 04 Décembre.

Vente de sapins..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 23:00:00. .

Halle de Cazaux Place du Général de Gaulle

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and enjoy the (very) gourmet market with barbecue, tartiflette and buffalo waffle. You’ll also find designer stalls, concerts and a tombola. A fortune-teller will be on hand, and you’ll have the chance to flash tattoos.

THE Christmas Ball takes place on Saturday until 11pm.

Yule log contest on Sunday, with registration by December 04.

Free workshops and face painting for children.

Election of the ugliest Christmas sweater, Saturday, registration by December 04.

Christmas tree sales.

Venga a disfrutar del mercado (muy) gourmet con barbacoa, tartiflette y gofre de búfalo. También habrá puestos de diseño, conciertos y una tómbola. Habrá un adivino y podrá hacerse tatuajes flash.

El baile de Navidad se celebrará el sábado hasta las 23.00 horas.

Concurso de troncos de Navidad el domingo, inscripción obligatoria antes del 4 de diciembre.

Talleres gratuitos y pintacaras para niños.

Elección del jersey navideño más feo, el sábado, inscripción obligatoria antes del 04 de diciembre.

Venta de árboles de Navidad.

Verbringen Sie eine gute Zeit auf dem (sehr) leckeren Markt mit Grill, Tartiflette und Buffle Wffle. Außerdem finden Sie hier Stände von Designern sowie Konzerte und eine Tombola. Eine Kartenlegerin wird anwesend sein und Sie haben die Möglichkeit, Tattoos zu flashen.

DER Weihnachtsball findet am Samstag bis 23 Uhr statt.

Stollenwettbewerb am Sonntag, Anmeldung vor dem 04. Dezember erforderlich.

Kostenlose Workshops und Schminken für Kinder.

Wahl des hässlichsten Weihnachtspullovers, Samstag, Anmeldung vor dem 4. Dezember.

Verkauf von Tannenbäumen.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT La Teste-de-Buch