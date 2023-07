Salon des vins de Lo Vinotier Halle de Catus Catus, 27 juillet 2023, Catus.

Catus,Lot

Le traditionnel Salon des vins organisé par Lo Vinotier Catus se tiendra le jeudi 27 juillet sous la Halle à partir de 19h00 !

Des vignerons vous accueilleront pour une dégustation gratuite (possibilité d’achat bien évidemment )

Vous pourrez également vous restaurer et profiter d’une ambiance musicale qui accompagnera votre soirée..

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 . 15 EUR.

Halle de Catus

Catus 46150 Lot Occitanie



The traditional Salon des Vins organized by Lo Vinotier Catus will be held on Thursday July 27 under the Halle from 7:00 pm!

Winegrowers will welcome you for a free tasting (with the possibility of purchase, of course)

You’ll also be able to enjoy a meal and live music to accompany the evening.

El tradicional Salon des Vins, organizado por Lo Vinotier Catus, se celebrará el jueves 27 de julio en el Halle a partir de las 19.00 horas

Los viticultores le recibirán para una degustación gratuita (con posibilidad de compra, por supuesto)

También podrá comer algo y disfrutar de música en directo para acompañar la velada.

Der traditionelle Weinsalon, der von Lo Vinotier Catus organisiert wird, findet am Donnerstag, den 27. Juli ab 19.00 Uhr in der Halle statt!

Die Winzer werden Sie zu einer kostenlosen Weinprobe empfangen (Kaufmöglichkeit natürlich )

Sie können auch etwas essen und eine musikalische Begleitung genießen, die Ihren Abend begleiten wird.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie