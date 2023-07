45ème foire-expo & braderie Halle de Boudeville Dompierre-sur-Besbre, 30 septembre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Venez profiter de la 45ème foire-expo et braderie..

2023-09-30 fin : 2023-10-01 . .

Halle de Boudeville Place des trois platanes

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy the 45th Foire-expo et braderie.

Venga a disfrutar de la 45ª Foire-expo et braderie.

Kommen Sie und genießen Sie die 45. Messe und Braderie.

Mise à jour le 2023-07-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire