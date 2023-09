Le Centre Culturel d’Iran fait sa Rentrée des Cultures ! Halle de Blancs Monteaux Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Le Centre Culturel d’Iran fait sa Rentrée des Cultures ! 29 septembre – 1 octobre Halle de Blancs Monteaux

Dans le cadre de Lingua fest, le Centre Culturel d’Iran vous propose l’introduction à la langue persane et la calligraphie Iranienne.

PERSAN, La langue de la poésie et la civilisation

Saviez-vous que :

La langue persane est la deuxième langue classique du monde.

La langue persane est la seule langue classique vivante au monde.

5 des dix plus grands poètes du monde parlent le persan.

C’est un siècle de plus que le latin.

La langue persane fait partie des trois premières langues au monde en termes de variété de proverbes.

En termes d’étendue et de variété de mots, c’est l’une des langues les plus puissantes au monde.

Cette langue a la capacité de créer 225 millions de mots, ce qui est inégalé parmi les autres langues.

La langue persane est parlée dans 29 pays du monde.

Il n’y a pas de séparation entre les sexes en langue persane.

Halle de Blancs Monteaux 48 rue Vieille-du-Temple 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linguafest.org/event/centre-culturel-diran/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T10:00:00+02:00 – 2023-09-29T19:00:00+02:00

2023-10-01T10:00:00+02:00 – 2023-10-01T19:00:00+02:00

Langues persan

Centre Culturel Iranien