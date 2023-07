Spectacle : La charcuterie musicale Halle de Beaugency Beaugency, 10 août 2023, Beaugency.

Spectacle : La charcuterie musicale Jeudi 10 août, 18h30 Halle de Beaugency Gratuit

L’animation phare de notre association est un quizz musical.

C’est un jeu qui consiste à deviner les titres ou les interprètes des musiques diffusées par les animateurs.

Pour cela,nous disposons de plateaux de jeu et d’une playlist de plus de 5000 morceaux bien connus du grand public.

Le meilleur du rock, de la pop, de la variété française et internationale, du reggae, de l’electro, des années 50 à aujourd’hui…

Venez vite tester votre culture !

Halle de Beaugency place du Petit Marché, Beaugency Beaugency 45190 La Patière Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-10T18:30:00+02:00 – 2023-08-10T20:30:00+02:00

l’association charcuterie musicale