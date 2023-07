Feu de Joie / Nuit Shakespearienne Halle de Barsac Barsac, 21 juillet 2023, Barsac.

Feu de Joie / Nuit Shakespearienne Vendredi 21 juillet, 21h00 Halle de Barsac Entrée libre

Avec en contrepoint les chaleurs passionnelles des chansons et sérénades traditionnelles de Pouille, de Calabre et de Sicile, Miria, personnage d’une étrange allure, rêvant d’opéra, vient en rappeler la magie et la profondeur au travers d’une longue confession pleine de poésie. Habiter le feu que l’on couve, en visiter amoureusement les contours, trouver des libérations à nos violences internes, transformer la noirceur en grandes flammes dorées, se rencontrer, même de loin. C’est tout ça l’Opéra, selon Miria.

Les trames et les personnages de Shakespeare, sublimés par Verdi, Gounod, Thomas, mêlés aux chants d’un peuple volcanique, donnent lieu pour l’ouverture du festival à un gigantesque feu de joie

Halle de Barsac Place Chassaigne 33720 Barsac Barsac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://libre-cour.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T21:00:00+02:00 – 2023-07-21T22:30:00+02:00

Cassiana Sarrazin