VIDE-GRENIERS Halle couverte Tendon, 20 août 2023, Tendon.

Tendon,Vosges

Organisé par l’Association Familiale de Tendon-Faucompierre. Toute la journée. Buvette et petite restauration seront proposées sous la halle par les membres de l’Association. Tarifs exposants : emplacement de 4 mètres minimum à 8 euros. Le mètre supplémentaire : 1,50 € adhérents à l’association / 2 € non adhérents à l’association. Formulaire d’inscription disponible sur simple demande auprès de : assofam.tf@gmail.com. Réservation avant le 15 août.. Tout public

Dimanche 2023-08-20 07:00:00 fin : 2023-08-20 18:00:00. 0 EUR.

Halle couverte Place de la Mairie

Tendon 88460 Vosges Grand Est



Organized by Association Familiale de Tendon-Faucompierre. All day long. Refreshments and snacks available under the covered market by members of the Association. Exhibitor prices: minimum 4-meter stand at 8 euros. Additional meter: 1.50 ? association members / 2 ? non association members. Registration form available on request from: assofam.tf@gmail.com. Reservations by August 15.

Organizado por la Asociación Familiar Tendon-Faucompierre. Durante todo el día. Los miembros de la Asociación ofrecerán refrescos y aperitivos bajo el mercado cubierto. Precios para expositores: stand mínimo de 4 metros a 8 €. Metro adicional: 1,50 € para miembros de la asociación / 2 € para no miembros. Formulario de inscripción disponible previa petición a: assofam.tf@gmail.com. Las reservas deberán realizarse antes del 15 de agosto.

Organisiert von der Association Familiale de Tendon-Faucompierre. Den ganzen Tag lang. Getränke und kleine Speisen werden in der Halle von den Mitgliedern des Vereins angeboten. Preise für Aussteller: Standplatz von mindestens 4 Metern: 8 Euro. Der zusätzliche Meter: 1,50 ? Mitglieder des Vereins / 2 ? Nichtmitglieder des Vereins. Anmeldeformular auf einfache Anfrage erhältlich bei: assofam.tf@gmail.com. Reservierung vor dem 15. August.

Mise à jour le 2023-07-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES