Concours de pétanque Halle couverte Rabastens-de-Bigorre, 25 novembre 2023, Rabastens-de-Bigorre.

Rabastens-de-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Concours de pétanque organisé au profit du téléthon !

En 4 parties avec lots à gagner

Ouvert aux licenciés et non licenciés

Buvette et vente de crêpes sur place..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Halle couverte RABASTENS-DE-BIGORRE

Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie



Petanque competition to benefit the Telethon!

4 games with prizes to be won

Open to licensed and non-licensed players

Refreshments and crêpes for sale on site.

Competición de petanca a beneficio del Teletón

4 partidas con premios

Abierto a socios y no socios

Bar y venta de crepes in situ.

Petanque-Wettbewerb zugunsten von Telethon organisiert!

In 4 Partien mit Preisen zu gewinnen

Offen für Lizenznehmer und Nicht-Lizenznehmer

Getränke und Verkauf von Crêpes vor Ort.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65