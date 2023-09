Vide grenier Halle couverte et parking de l’école Seignosse, 8 octobre 2023, Seignosse.

Seignosse,Landes

Le vide grenier se déroulera le dimanche 8 octobre, de 8h à 17h sous la Halle couverte, derrière la mairie.

Restauration sur place.

Renseignements et réservations : espacejeunes@seignosse.fr

Organisé par l’Espace Jeunes afin de financer leurs futurs projets..

Halle couverte et parking de l’école

Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine



The garage sale will take place on Sunday, October 8, from 8am to 5pm in the covered hall behind the town hall.

Catering on site.

Information and reservations: espacejeunes@seignosse.fr

Organized by Espace Jeunes to finance their future projects.

La venta de garaje tendrá lugar el domingo 8 de octubre, de 8.00 a 17.00 horas, en el mercado cubierto situado detrás del ayuntamiento.

Servicio de catering in situ.

Información y reservas: espacejeunes@seignosse.fr

Organizado por el Espace Jeunes para recaudar fondos para futuros proyectos.

Der Flohmarkt findet am Sonntag, den 8. Oktober, von 8 bis 17 Uhr in der gedeckten Halle hinter dem Rathaus statt.

Verpflegung vor Ort.

Informationen und Reservierungen: espacejeunes@seignosse.fr

Organisiert vom Espace Jeunes, um ihre zukünftigen Projekte zu finanzieren.

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Seignosse