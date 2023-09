Visites guidées de la Réserve Naturelle Combe Lavaux – Jean Roland Halle Chambertin de Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin, 16 septembre 2023, Gevrey-Chambertin.

Visites guidées de la Réserve Naturelle Combe Lavaux – Jean Roland 16 et 17 septembre Halle Chambertin de Gevrey-Chambertin Animation gratuite et sur inscription | Prévoir une tenue adaptée

Au départ de la Halle Chambertin à Gevrey-Chambertin et encadré par les agents de la Réserve vous partirez aux abords et au sein de la Réserve Naturelle. Grâce à des points d’arrêt nous vous permettrons d’en apprendre plus sur le patrimoine naturel et culturel du site.

Vous aurez le choix entre deux types de sortie :

– Une randonnée tout public, accessible à tous en termes de difficulté : elle comportera un minimum de 4 arrêts identifiés sur le parcours pour découvrir les anciens usages de la réserve non loin du village (tramway, sources, guinguette, archéologie). Boucle d’environ 4,5 km.

– Une randonnée plus sportive vous sera également proposée avec un parcours un peu plus long au cœur de la réserve. Vous pourrez aborder les anciens usages à travers les carrières, les lavières, les sources, les grottes, ou encore les légendes. Boucle d’environ 5,5 km.

Halle Chambertin de Gevrey-Chambertin 1 Rue Gaston Roupnel, 21220 Gevrey-Chambertin Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact.bio-dd@ccgevrey-nuits.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.80.51.14.34 »}]

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

